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СМИ узнали, кто купил у Бельгии полсотни танков Leopard 1 для Украины

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Вторник 08 августа 2023 21:28
СМИ узнали, кто купил у Бельгии полсотни танков Leopard 1 для Украины Фото: Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Немецкая компания Rheinmetall отремонтирует и отправит в Украину бельгийские танки Leopard 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Handelsblatt.

Известно, что компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.

Следует отметить, что ранее в СМИ сообщалось, что неизвестный покупатель приобрел у Бельгии 50 боевых танков Leopard 1.

Leopard 1 для Украины

Напомним, еще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.

Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм. Техника до 80-х годов считалась основным боевым танком Германии. При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью.

Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, созданной на основе системы современного Leopard 2.

Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.

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