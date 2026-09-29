Дания купила девять НРК Dropla у компании, которую основали украинцы: зачем они армии

Вооруженные силы Дании получили девять НРК Dropla 4×4. Они необходимы для подготовки операторов дронов, в частности призывников, в Датском оборонном центре дронов.

Что закупила Дания

Датское агентство оборонных закупок FMI сообщило 28 сентября, что приобрело девять наземных беспилотных комплексов (НРК) Dropla 4×4 для Датского оборонного центра дронов. В сообщении агентства не идет речь о стоимости заказа.

Датскую версию Dropla 4×4 сначала поставили без крепления для оружия. Тем не менее, FMI уже изучает возможность оснастить машины дополнительным оборудованием. Речь идет, в частности, о дистанционно управляемой боевой станции, позволяющей солдату наводить и стрелять из пулемета с безопасного расстояния, а также об оборудовании связи.

Фото: НРК Dropla 4×4 (FMI KOM)

В агентстве отметили, что эти планы опираются на опыт и собственные испытания других НРК в Дании.

Начальник Сухопутного дивизиона FMI полковник Томас Огендаль Кнудсен отметил, что беспилотные системы быстро развиваются. Поэтому, по его словам, военным нужно уже сейчас приобретать опыт работы с ними и приобщать их к обучению солдат.

Новые машины позволяют центру дронов работать с наземными беспилотниками и одновременно изучать, как эту технологию можно использовать в Вооруженных силах в дальнейшем.

Основанная в 2023 году как данско-украинское партнерство, Dropla Tech разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта для выявления угроз и автономного разминирования. Штаб-квартира компании находится в Оденсе, а ее исследовательско-разрабатывающие подразделения работают в Украине.

Компанию основали четыре украинца: Вячеслав Швайдак, Дмитрий Зарубин, Максим Ткаченко и Илларион Карнаух, писало издание Defender Media.

Флагманский продукт компании - система Blue Eyes. Это автономная система обнаружения взрывоопасных предметов, использующая модели ИИ, натренированные на реальных боевых данных.

В августе 2025 года Dropla Tech привлекла 2,4 миллиона евро инвестиций от Датского экспортно-инвестиционного фонда (EIFO), Maj Invest и Final Frontier.