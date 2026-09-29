В Rheinmetall объяснили, что мешает выходу украинских оборонных компаний в Европу

Глава представительства дивизиона Digital Systems немецкого концерна Rheinmetall Александр Кулаковский заявил, что выход украинских оборонных компаний на европейский рынок очень тормозит сложность получения разрешения от государства. По его словам, многие из таких компаний готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины.

Разрешение от государства получить "очень сложно"

На панельной дискуссии "Оружие 2027. Миссия: обеспечить фронт и обрести место на европейском рынке" Кулаковский согласился с тезисом, что отсутствие полной открытости рынка сдерживает западные инвестиции в Украину. По его словам, это "большая боль", поскольку процесс построения партнерских отношений западных производителей с Украиной очень сложен.

Он отметил, что многие украинские компании заявляют о готовности выходить на европейский рынок, а их производственные способности превышают спрос. Они также готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины, по крайней мере, с точки зрения безопасности.

В то же время, по словам Кулаковского, получить от государства разрешение очень сложно, и это очень тормозит процесс.

Он добавил, что и западные компании, и мировые оборонные концерны заинтересованы в специалистах, технологиях и надписи Battle-proven in Ukraine.

Опыт вместо "супертехнологической коробки"

По словам Кулаковского, европейские компании, не только Rheinmetall, наконец-то осознают, что современная война - это не то, к чему они готовились. Rheinmetall в Украине он назвал достаточно гибкой компанией, с которой много коммуникации.

Он отметил, что есть спрос на изделия, экспорт, привлечение инвестиций и партнерские программы, а европейцы отдают себе отчет в опытности украинцев. Если в мирные времена Украина была известна IT-специалистами, то теперь, по его мнению, есть все шансы стать мирово известной MilTech- и Defense-специалистами.

"Я лично, как украинец в первую очередь и как представитель западной оборонной компании во вторую, считаю, что Battle-proven in Ukraine стоит очень дорого. И это действительно важно. Но это проще. Самое сложное - и то, что мы как украинцы можем предложить, и то, что действительно пользуется спросом в Европе, - это опыт", - сказал представитель Rheinmetall.

Кулаковский подчеркнул, что за этот опыт Украина заплатила самую большую цену.

По его словам, ценность не только в "супертехнологической коробке", летающей, плавающей или ползающей по земле или под землей, но и в людях, которые знают, как ею пользоваться. Речь идет о тех, кто умеет не просто поднять дрон в небо и усадить, а выполнить работу: спланировать миссию, выбрать позицию, подобрать частоты, провести радиоэлектронную разведку. Именно это, по мнению спикера, может иметь большую капитализацию, чем сами производители.

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