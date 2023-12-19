РФ обвинила Армению в невыполнении договоренностей по Карабаху. Пашинян резко ответил

Россия начала обвинять Армению в том, что из-за нее якобы был нарушен договор по Нагорному Карабаху. Премьер Армении Никол Пашинян ответил.

Он отметил, что посоветовал бы представителям российского министерства иностранных дел, которые начали обвинять Армению, прочитать "кто какое обязательство не выполнил".

"Т.е. в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?" - добавил Пашинян.

Он также указал на то, что Россия направляла свой миротворческий контингент на основании решения федерального собрания РФ.

"И в этом решении федерального собрания указано, что миротворческий контингент находится там для защиты гражданского населения. Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?" - отметил премьер.

Обвинения России

Напомним, ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что договоренности в рамках трехстороннего соглашения с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху были не выполнены преимущественно из-за Армении.

Это уже не первые российские обвинения в сторону Армении. Ранее Захарова заявляла, что Ереван пытается "усидеть на двух стульях", поскольку он налаживает отношения с Западом.

Также представитель МИД РФ критиковала Армению за участие во встрече по украинской формуле мира. Она называла такие действия антироссийским жестом.





