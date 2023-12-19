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РФ обвинила Армению в невыполнении договоренностей по Карабаху. Пашинян резко ответил

Ереван, Вторник 19 декабря 2023 22:16
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РФ обвинила Армению в невыполнении договоренностей по Карабаху. Пашинян резко ответил Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия начала обвинять Армению в том, что из-за нее якобы был нарушен договор по Нагорному Карабаху. Премьер Армении Никол Пашинян ответил.

Как сообщает РБК-Украина слова главы армянского правительства приводит "Новости-Армения".

Он отметил, что посоветовал бы представителям российского министерства иностранных дел, которые начали обвинять Армению, прочитать "кто какое обязательство не выполнил".

"Т.е. в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?" - добавил Пашинян.

Он также указал на то, что Россия направляла свой миротворческий контингент на основании решения федерального собрания РФ.

"И в этом решении федерального собрания указано, что миротворческий контингент находится там для защиты гражданского населения. Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?" - отметил премьер.

Обвинения России

Напомним, ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что договоренности в рамках трехстороннего соглашения с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху были не выполнены преимущественно из-за Армении.

Это уже не первые российские обвинения в сторону Армении. Ранее Захарова заявляла, что Ереван пытается "усидеть на двух стульях", поскольку он налаживает отношения с Западом.

Также представитель МИД РФ критиковала Армению за участие во встрече по украинской формуле мира. Она называла такие действия антироссийским жестом.



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Российская Федерация Никол Пашинян Армения
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