РФ звинуватила Вірменію у невиконанні домовленостей щодо Карабаху. Пашинян різко відповів

Росія почала звинувачувати Вірменію в тому, що через неї нібито було порушено договір щодо Нагірного Карабаху. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відповів.

Він зазначив, що порадив би представникам російського міністерства закордонних справ, які почали звинувачувати Вірменію, прочитати "хто яке зобов'язання не виконав".

"Тобто у тристоронній заяві від 9 листопада написано, що Азербайджан має напасти на Нагірний Карабах, а російські миротворці в цей час мають бути в укриттях?" - додав Пашинян.

Він також зазначив, що Росія направляла свій миротворчий контингент на підставі рішення федеральних зборів РФ.

"І в цьому рішенні федеральних зборів зазначено, що миротворчий контингент перебуває там для захисту цивільного населення. Де зараз цивільне населення Нагірного Карабаху?" - зазначив прем'єр.

Звинувачення Росії

Нагадаємо, раніше представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що домовленості в рамках тристоронньої угоди з Азербайджаном та Вірменією щодо Нагірного Карабаху були не виконані переважно через Вірменію.

Це вже не перші російські звинувачення у бік Вірменії. Раніше Захарова заявляла, що Єреван намагається "всидіти на двох стільцях", оскільки він налагоджує стосунки із Заходом.

Також представник МЗС РФ критикувала Вірменію за участь у зустрічі щодо української формули миру. Вона називала такі дії антиросійським жестом.



