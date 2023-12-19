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РФ звинуватила Вірменію у невиконанні домовленостей щодо Карабаху. Пашинян різко відповів

Єреван, Вівторок 19 грудня 2023 22:16
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РФ звинуватила Вірменію у невиконанні домовленостей щодо Карабаху. Пашинян різко відповів Фото: Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія почала звинувачувати Вірменію в тому, що через неї нібито було порушено договір щодо Нагірного Карабаху. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відповів.

Як повідомляє РБК-Україна слова глави вірменського уряду наводить "Новини-Вірменія".

Він зазначив, що порадив би представникам російського міністерства закордонних справ, які почали звинувачувати Вірменію, прочитати "хто яке зобов'язання не виконав".

"Тобто у тристоронній заяві від 9 листопада написано, що Азербайджан має напасти на Нагірний Карабах, а російські миротворці в цей час мають бути в укриттях?" - додав Пашинян.

Він також зазначив, що Росія направляла свій миротворчий контингент на підставі рішення федеральних зборів РФ.

"І в цьому рішенні федеральних зборів зазначено, що миротворчий контингент перебуває там для захисту цивільного населення. Де зараз цивільне населення Нагірного Карабаху?" - зазначив прем'єр.

Звинувачення Росії

Нагадаємо, раніше представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що домовленості в рамках тристоронньої угоди з Азербайджаном та Вірменією щодо Нагірного Карабаху були не виконані переважно через Вірменію.

Це вже не перші російські звинувачення у бік Вірменії. Раніше Захарова заявляла, що Єреван намагається "всидіти на двох стільцях", оскільки він налагоджує стосунки із Заходом.

Також представник МЗС РФ критикувала Вірменію за участь у зустрічі щодо української формули миру. Вона називала такі дії антиросійським жестом.


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