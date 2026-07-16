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РФ обвинила Украину в гибели "главного инженера" ЗАЭС: в МИД ответили

18:47 16.07.2026 Чт
2 мин
Погибший находился в "Миротворце" и участвовал в ядерном шантаже страны
aimg Валерий Ульяненко
РФ обвинила Украину в гибели "главного инженера" ЗАЭС: в МИД ответили Фото: российский оккупант возле ЗАЭС (Getty Images)
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Украинский МИД отверг обвинения РФ в якобы причастности Украины к гибели коллаборанта Александра Яковлева, работавшего "главным инженером" на оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины и "Росатом".

Российская госкорпорация "Росатом" заявила, что Александр Яковлев погиб вблизи промышленной площадки ЗАЭС. По версии окупантов, автомобиль, в котором находился коллаборант, якобы поразил беспилотник.

Гендиректор "Росатома" призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставить "оперативную, конкретную и четкую реакцию" на инцидент. В МАГАТЭ заявили, что получили от РФ информацию о гибели.

Реакция МИД Украины

В украинском МИД отвергли обвинения россиян и подчеркнули, что очередные упреки со стороны Москвы являются частью целенаправленной информационной кампании.

"Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины не представлены, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Россия систематически нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара, осуществляет атаки на персонал и гражданскую инфраструктуру, а также запугивает мир ядерным инцидентом, пытаясь выставить Украину источником опасности.

"Параллельно российская сторона усиливает политическое давление на генерального директора МАГАТЭ, пытаясь переложить на Украину ответственность за последствия российской оккупации", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве заявили, что единственной причиной всех угроз для ядерной безопасности остается незаконный захват, милитаризация и использование ЗАЭС россиянами в военных целях.

Что известно об Александре Яковлеве

До полномасштабного вторжения Яковлев работал на Запорожской АЭС в качестве сотрудника украинского государственного предприятия. После оккупации станции он пошел на сотрудничество с врагом и помогал оккупационной администрации РФ.

Он был внесен в базу "Миротворец" за содействие работе захваченной ЗАЭС и непосредственное участие в ядерном шантаже Украины.

Напомним, российские войска превратили оккупированную ЗАЭС в военную базу. На территории станции они обустроили склады с оружием и запускают ударные беспилотники.

Отметим, что недавно на Запорожской АЭС завершили ремонт ключевой линии электропередачи и ряда других объектов энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, восстановление ее работы остается невозможным из-за повреждения подстанции.

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