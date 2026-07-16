РФ звинуватила Україну в загибелі "головного інженера" ЗАЕС: в МЗС відповіли

Українське МЗС відкинуло звинувачення РФ у нібито причетності України до загибелі колаборанта Олександра Яковлєва, який працював "головним інженером" на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України і " Росатом ".

Російська держкорпорація "Росатом" заявила, що Олександр Яковлєв загинув поблизу промислового майданчика ЗАЕС. За версією окупантів, автомобіль, у якому перебував колаборант, нібито уразив безпілотник.

Гендиректор "Росатома" закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надати "оперативну, конкретну та чітку реакцію" на інцидент. У МАГАТЕ заявили, що отримали від РФ інформацію щодо загибелі.

Реакція МЗС України

В українському МЗС відкинули звинувачення росіян і наголосили, що чергові закиди з боку Москви є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії.

"Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною", - йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що Росія систематично нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС та Енергодара, здійснює атаки на персонал і цивільну інфраструктуру, а також залякує світ ядерним інцидентом, намагаючись виставити Україну джерелом небезпеки.

"Паралельно російська сторона посилює політичний тиск на генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації", - наголосили у МЗС.

У відомстві заявили, що єдиною першопричиною всіх загроз для ядерної безпеки залишається незаконне захоплення, мілітаризація та використання ЗАЕС росіянами у воєнних цілях.

Що відомо про Олександра Яковлєва

До повномасштабного вторгнення Яковлєв працював на Запорізькій АЕС як співробітник українського державного підприємства. Після окупації станції він пішов на співпрацю з ворогом і допомагав окупаційній адміністрації РФ.

Він був внесений до бази "Миротворець" за сприяння роботі захопленої ЗАЕС та безпосередню участь у ядерному шантажі України.