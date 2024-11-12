РФ разрушила Кураховскую дамбу, а "Укрэнерго" вводило отключения света: новости за 11 ноября

Вода идет по селам. Россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища

Российские войска утром 11 ноября обстреляли Курахово Донецкой области. В результате была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Уровень воды в реке Волчья в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра.

В Украине ввели экстренные отключения света: в чем причина

В областях Украины ввели экстренные отключения света. Это превентивная мера.

Графики отключений введены по команде НЭК "Укрэнерго" в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Британия и Франция попытаются помешать Трампу сократить помощь Украине, - Telegraph

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что планирует сократить помощь Украине. Британия и Франция хотят этому помешать, пишет The Telegraph.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят обсудить, можно ли убедить еще действующего президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow вглубь РФ.

Россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военных в Курской области, - Лубинец

По информации, которая распространяется в интернете, российские войска вероятно в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области, рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию.

Есть технологические решения. Зеленский заявил о программе против российских КАБов

Украина подготавливает программу для противодействия российским управляемым авиационным бомбам. Уже предложены технологические решения.

Такое заявление глава украинского государства Владимир Зеленский сделал по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, - Волошин

Российские войска вскоре могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней, отметил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.