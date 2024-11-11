Вода идет по селам. Россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища
Российские войска утром 11 ноября обстреляли Курахово Донецкой области. В результате была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и "Суспільне Донбас".
По данным источников "Новостей Донбасса", вода в реке Волча поднялась уже на 1 метр. В селах, расположенных вдоль течения реки, фиксируют подъем воды.
"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас", - сообщил "Суспільному" начальник Кураховской ГВА Роман Падун.
По его словам, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
"Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода поскольку, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", - добавил Падун.
Отмечается, что осмотр места "прилета" усложнен из-за активных боев на Покровском и Кураховском направлениях.
В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волча: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.
Ситуация на Кураховском направлении
Отметим, что Кураховское направление остается одним из самых сложных направлений фронта. Там российские оккупанты ежедневно пытаются наступать.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Кураховском направлении россияне совершили 48 атак возле Ильинки, Воздвиженки, Новодмитровки и Катериновки.
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