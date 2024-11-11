Вода идет по селам. Россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища

Российские войска утром 11 ноября обстреляли Курахово Донецкой области. В результате была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

По данным источников "Новостей Донбасса", вода в реке Волча поднялась уже на 1 метр. В селах, расположенных вдоль течения реки, фиксируют подъем воды.

"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас", - сообщил "Суспільному" начальник Кураховской ГВА Роман Падун.

По его словам, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

"Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода поскольку, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", - добавил Падун.

Отмечается, что осмотр места "прилета" усложнен из-за активных боев на Покровском и Кураховском направлениях.

В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волча: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.