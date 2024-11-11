Россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, - Волошин

Российские войска вскоре могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отстают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал спикер.

Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превышают украинских защитников.