Есть технологические решения. Зеленский заявил о программе против российских КАБов

Украина подготавливает программу для противодействия российским управляемым авиационным бомбам. Уже предложены технологические решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава государства рассказал, что сегодня, 11 ноября, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

По словам Зеленского, он заслушал доклады о дальнейшем усилении противовоздушной обороны. Были приняты решения об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для оккупантов. Также продолжается реализация решения Ставки о лучшей подготовке и оснащении для мобильных огневых групп.

"Был доклад о комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения", - отметил президент.

Он уточнил, что еще один доклад касался текущего состояния украинской ракетной программы, в частности, разработки собственных управляемых авиабомб. При этом ему доложили о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.

Президент подчеркнул, что до Ставки был большой доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Есть решение главкома о существенном усилении сложных направлений - Кураховского и Покровского", - добавил он.

При этом на Курском направлении украинские защитники продолжают сдерживать почти 50-тысячную группировку врага.