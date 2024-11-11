В Украине вводят экстренные отключения света: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno .

Отмечается, что графики отключений введены по команде НЭК "Укрэнерго" в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что зимой в Украине возможны отключения света по графику. Ограничения могут вводиться в зависимости от погоды и мороза. Ожидается, что эта зима, не считая возможных обстрелов и их последствий, Украина пройдет либо без ограничений, либо с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.

Кабинет министров внес изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. К объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам не будут применяться графики отключений света.

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