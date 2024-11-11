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В Украине вводят экстренные отключения света: в чем причина

Понедельник 11 ноября 2024 07:28
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В Украине вводят экстренные отключения света: в чем причина Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В областях Украины вводят экстренные отключения света. Это превентивная мера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno .

Отмечается, что графики отключений введены по команде НЭК "Укрэнерго" в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Графики отключений вводятся:

  • в Сумской области,
  • Житомирской области,
  • Харьковской области,
  • Черкасской области,
  • Днепропетровской области,
  • Николаевской области,
  • Кировоградской области,
  • Полтавской области,
  • Донецкой области,
  • Черниговской области,
  • в Киеве.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что зимой в Украине возможны отключения света по графику. Ограничения могут вводиться в зависимости от погоды и мороза. Ожидается, что эта зима, не считая возможных обстрелов и их последствий, Украина пройдет либо без ограничений, либо с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.

Кабинет министров внес изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. К объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам не будут применяться графики отключений света.

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