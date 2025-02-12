РФ снова сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС: реакция Украины

Россия в среду, 12 февраля, снова сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС. Украина призвала давить на Москву и поддержать МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

"Кремль действует по привычной схеме шантажа, угроз и провокаций. На этот раз оккупанты использовали для срыва ротации вооруженных штурмовиков с белыми флагами, размещенных в зоне пересечения линии между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированной зоной. Именно там должен был состояться переход представителей МАГАТЭ", - отметил Тихий.

По его словам, сценарий срыва ротаций каждый раз подобный. Сначала оккупанты долго не согласовывают локацию и время для ротации, потом дают неуверенные сигналы о якобы готовности гарантировать безопасный проезд. За час до ротации захватчики обстреливают или начинают боевые действия в указанном месте.

"После этого российские штурмовики появляются с белыми флагами и флагами МАГАТЭ, а Москва заявляет, что "все готово" для миссии. Такие действия повторяются не впервые, но риски безопасности становятся каждый раз выше", - говорится в заявлении.

Спикер МИД подчеркнул, что Россия пытается заставить МАГАТЭ нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины и направить международных экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории. Москва шантажирует полным блокированием работы миссии МАГАТЭ.

"Российское давление на МАГАТЭ недопустимо и мы требуем от международного сообщества встать на защиту Агентства от российского шантажа", - подчеркнул спикер.

По его словам, Москва пытается подорвать авторитет МАГАТЭ и создать условия, при которых независимый надзор станет невозможным. Тихий добавил, что Украина не позволит России подорвать независимость МАГАТЭ, и призвал поддержать Агентство.