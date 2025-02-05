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МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от РФ

Среда 05 февраля 2025 13:07
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МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от РФ Иллюстративное фото: МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на оккупированной Запорожской АЭС. Это связано с отсутствием гарантий безопасности со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Кремль не впервые использует шантаж как инструмент запугивания международных экспертов и подрыва их независимости. Например, во время одной из предыдущих ротаций Россия нанесла удар дроном по машине МАГАТЭ", - заявили в МИД.

Там считают, что Россия имеет минимум две причины давить на независимость МАГАТЭ. Первая - силой навязать международное признание незаконной оккупации украинской АЭС. Вторая - манипулирование оперативной ситуацией в районе вокруг станции.

"Украина высоко оценивает работу МАГАТЭ в беспрецедентных безопасностных условиях. Мы не позволим России подорвать независимость и беспристрастность Агентства для достижения своих преступных целей. Мы призываем международное сообщество твердо поддерживать МАГАТЭ и решительно осудить беспрецедентное давление, которое государство-агрессор продолжает оказывать на его руководство", - говорится в сообщении.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией Европы. Она находится под контролем российских оккупантов с марта 2022-го. Россияне создают угрозу для ядерной безопасности Украины, континента и всего мира. МАГАТЭ, в свою очередь, продолжает призывать Россию к демилитаризации территории станции.

Известно, что враг располагает на ЗАЭС военную технику и боеприпасы. В частности оккупанты даже проводят "учения" на территории станции.

Напомним, в декабре прошлого года беспилотник попал в служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии. Они направлялись к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

А в ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Такой инцидент на ЗАЭС произошел третий раз за месяц. Это создает угрозу для радиационной безопасности.

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