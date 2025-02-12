РФ знову зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: реакція України

Росія у середі, 12 лютого, знову зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС. Україна закликала тиснути на Москву і підтримати МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

"Кремль діє за звичною схемою шантажу, погроз і провокацій. Цього разу окупанти використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ", - зазначив Тихий.

За його словами, сценарій зриву ротацій щоразу подібний. Спочатку окупанти довго не погоджують локацію та час для ротації, потім дають непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд. За годину до ротації загарбники обстрілюють або починають бойові дії у вказаному місці.

"Після цього російські штурмовики з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Москва заявляє, що "все готово" для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими", - йдеться у заяву.

Речник МЗС наголосив, що Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території. Москва шантажує повним блокуванням роботи місії МАГАТЕ.

"Російський тиск на МАГАТЕ неприпустимий і ми вимагаємо від міжнародної спільноти стати на захист Агентства від російського шантажу", - підкреслив речник.

За його словами, Москва намагається підірвати авторитет МАГАТЕ і створити умови, за яких незалежний нагляд стане неможливим. Тихий додав, що України не дозволить Росії підірвати незалежність МАГАТЕ, і закликав підтримати Агентство.