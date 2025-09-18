Лавров заявил о якобы готовности к компромиссам для мира с Украиной, но есть условие
Россия якобы может пойти на компромиссы для завершения войны против Украины. Но для этого Москва требует, чтобы ее интересы были учтены.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы ведь пониманием - и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не раз это говорил - все равно в конечном итоге устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы "русских людей в Украине" будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал Лавров.
Министр страны-агрессора заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы понимают проблемы, связанные с НАТО. Лавров также нафантазировал, что в Вашингтоне осознают, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "игнорировать нельзя".
"И в любой договоренности надо обязательно результаты этих "референдумов" учитывать. Как конкретно - сразу, поэтапно - это другое дело. Они суть признали наших подходов и работают на этой основе", - добавил он.
РФ хочет капитуляции Украины
Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности завершения войны против Украины.
Лавров утверждал, что РФ привержена к своим требованиям для мира, а также обвинял Украину в сдерживании прогресса в мирных переговорах.
В Институте изучения войны отмечали, что такие заявления свидетельствуют о том, что Москва пойдет на компромиссы только в случае капитуляции Украины.