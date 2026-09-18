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Сентябрь-октябрь покажут. Как в "Дарнице" оценивают риск дефицита лекарств и что будет с ценами

11:06 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Сентябрь-октябрь покажут. Как в "Дарнице" оценивают риск дефицита лекарств и что будет с ценами Фото: грозит ли Украине дефицит лекарств (Getty Images)
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Разрушение складов влияет на доступность лекарств, ведь речь идет не только о потере готовой продукции, но и о необходимости заново выстраивать часть цепи снабжения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала член стратегического совета фармацевтической компании "Дарница" и соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий .

Есть ли угроза общенационального дефицита?

По словам Загорий, восстановление запасов требует времени - от повторного производства и контроля качества до доставки в аптеки. В условиях регулярных воздушных тревог и повторных атак этот процесс усложняется.

В то же время, оценивать ситуацию как общенациональный дефицит лекарств только по факту уничтожения отдельных складов было бы некорректно. Для этого нужно понимать утраченные объемы, остатки на других площадках и сроки последующих поставок.

"Отдельное внимание следует уделять препаратам, где возможности быстрого замещения ограничены: речь о лекарственных средствах с небольшим количеством поставщиков, без полноценных аналогов или с жесткими требованиями к температурному режиму. Именно по таким позициям локальные перебои потенциально могут быть ощутимее", - пояснила она.

Хватит ли резервов и чем стоит запастись?

Как отметила Загорий, говорить о том, достаточно ли резервов для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами, можно только имея актуальную картину по конкретным группам препаратов и цепям снабжения.

В то же время она отмечает, что иметь домашнюю аптечку и запас назначенного количества лекарств в нынешних условиях разумно - особенно если препараты принимаются постоянно и перерыв в лечении небезопасен для здоровья.

Что будет с ценами на базовые препараты?

На первом этапе дополнительные расходы фактически ложатся на бизнес. Однако при повторении таких сценариев бизнесу приходится работать с более высокими затратами - держать большие страховые запасы, рассредоточивать их и дублировать логистику. В этом случае военные риски становятся постоянной составляющей себестоимости и могут создавать давление на цену.

"Но здесь важно различать производителя и аптеку, ведь конечная цена зависит не только от производителя препаратов, но и от ценовой политики самой сети. Сентябрь-октябрь позволят лучше оценить, будут ли нынешние потери иметь разовый характер, или они начнут создавать системное давление на доступность и себестоимость лекарственных средств", - заявила Загорий.

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