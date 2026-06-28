Россияне ударили по фармзаводу "Дарница" в Киеве

Во время ночной атаки России на Киев 28 июня пострадала фармацевтическая компания "Дарница".

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий", - написала Загорий в Facebook.

По ее словам, погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит работу.