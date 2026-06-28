ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по фармзаводу "Дарница" в Киеве

15:11 28.06.2026 Вс
1 мин
Известны ли последствия атаки?
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по фармзаводу "Дарница" в Киеве Фото: россияне ударили по фармзаводу "Дарница" в Киеве (darnytsia.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во время ночной атаки России на Киев 28 июня пострадала фармацевтическая компания "Дарница".

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий", - написала Загорий в Facebook.

По ее словам, погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит работу.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 28 июня российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.

В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание.

В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

В то же время, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Дарница Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева
Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN