RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ снова жалуется на "неизвестные БПЛА": дроны атаковали подстанцию возле железной дороги

Иллюстративное фото: РФ снова жалуется на "неизвестные БПЛА" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Жители Краснодраского края, что в России, в ночь на понедельник, 1 сентября, жаловались на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

В частности, местные заявляют, что слышали несколько взрывов в регионе. Также по предварительным данным, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткино.

Стоит напомнить, что в марте этого года неизвестные дроны атаковали город Кропоткино Краснодарского края. Тогда россияне жаловались на пожар в районе местного НПЗ.

 

Удары по НПЗ в РФ

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов армии РФ. Так, этой ночью неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Самаре дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.

Читайте РБК-Украина в Google News