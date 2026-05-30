РФ этой ночью обстреляла Сумскую область: пострадала инфраструктура, дома и транспорт

07:35 30.05.2026 Сб
2 мин
Предварительно обошлось без пострадавших
aimg Юлия Маловичко
РФ этой ночью обстреляла Сумскую область: пострадала инфраструктура, дома и транспорт Фото: работник ГСЧС на вызове (ГСЧС Украины)
Этой ночью враг в очередной раз нанес массированный удар дронами по Шосткинской громаде Сумской области. Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОГА Олега Григорова.

Как сообщил Григоров, в результате дроновой атаки по громаде есть попадания.
А именно есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт.

"С ночи продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все необходимые службы. Людям оказывается необходимая помощь. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", - добавил председатель Сумской ОГА.

Фото: последствия обстрела 30 мая (t.me/hryhorov_oleg)

Атака на Север

Россияне систематически осуществляют атаки на северные области и Сумщина - не исключение. Кроме эскалации на фронте враг не прекращает наносить вред и гражданскому населению региона.

Напомним, недавно россияне в очередной раз атаковали дронами общины Сумщины. Часть беспилотников было сбито, но часть все же попали, из-за чего были повреждены дома и инфраструктура.

Еще сообщалось, как РФ нанесла массированный удар по Сумской области - тогда погибли несколько человек, более 10 человек получили ранения.

Незадолго до этого на Сумщине дроны убили водителя грузовика и мотоциклиста. Враг целенаправленно атаковал транспортные средства, что привело к трагическим последствиям.

Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
