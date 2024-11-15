Атака на символ Сумской области: обстрел повредил храм Рождества Пресвятой Богородицы

В селе Юнаковка Сумского района во время российского обстрела пострадала церковь Рождества Пресвятой Богородицы - памятник национального значения и важная культурная наследие Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Православную Сумщину.

Историческое наследие

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1806 году, является одним из лучших примеров архитектуры раннего классицизма. Этот величественный храм стал символом не только села Юнаковка, но и всего Сумского района, так как изображён на его гербе.

Последствия разрушений

В результате обстрела были повреждены стены, крыша и фасад церкви главный архитектор Сумской области Владимир Быков отметил, что эти разрушения нанесли невосполнимый ущерб культурному наследию Сумской области. Сохранение таких памятников крайне важно для идентичности и исторической памяти украинского народа. О последствиях разрушения сообщил Владимир Быков, обнародовав фото повреждения и исторические снимки храма.

Фото: facebook/Владимир Быков

Символ духовности

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была центром духовной жизни местной общины. Сумская епархия выразила соболезнования жителям Юнаковки и призвала к общей молитве за мир и сохранение святынь.

Инсциндент напоминает о бесценности культурного наследия, которое находится под угрозой из-за российской агрессии. Украина продолжает бороться не только за свои территории, но и за сохранение культурных символов нации.