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Атака на символ Сумской области: обстрел повредил храм Рождества Пресвятой Богородицы

Сумы, Пятница 15 ноября 2024 16:00
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Атака на символ Сумской области: обстрел повредил храм Рождества Пресвятой Богородицы Фото: церковь Рождества в Юнаковке пострадала от российского обстрела (portal-pravoslavie.sumy.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В селе Юнаковка Сумского района во время российского обстрела пострадала церковь Рождества Пресвятой Богородицы - памятник национального значения и важная культурная наследие Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Православную Сумщину.

Историческое наследие

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1806 году, является одним из лучших примеров архитектуры раннего классицизма. Этот величественный храм стал символом не только села Юнаковка, но и всего Сумского района, так как изображён на его гербе.

Последствия разрушений

В результате обстрела были повреждены стены, крыша и фасад церкви главный архитектор Сумской области Владимир Быков отметил, что эти разрушения нанесли невосполнимый ущерб культурному наследию Сумской области. Сохранение таких памятников крайне важно для идентичности и исторической памяти украинского народа. О последствиях разрушения сообщил Владимир Быков, обнародовав фото повреждения и исторические снимки храма.

Фото: facebook/Владимир Быков

Символ духовности

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была центром духовной жизни местной общины. Сумская епархия выразила соболезнования жителям Юнаковки и призвала к общей молитве за мир и сохранение святынь.

Инсциндент напоминает о бесценности культурного наследия, которое находится под угрозой из-за российской агрессии. Украина продолжает бороться не только за свои территории, но и за сохранение культурных символов нации.

Напомним,что российские оккупанты нанесли 2 марта 2022 года удар по Успенскому собору в Харькове. В это время в здании святыни укрывались люди. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области. Отмечается, что ранения получили двое священников.

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