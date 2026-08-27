РФ уничтожила 115-летний храм в Черниговской области: чем уникальна его история (фото)
26 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Свято-Николаевскому храму в селе Горск в Черниговской области. Историческое здание выгорело дотла.
Подробнее об уничтожении церкви, а также ее истории и значении для местных жителей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Вражеский удар: 26 августа 2026 года российский беспилотник типа "Молния" попал в Свято-Николаевскую церковь в селе Горск (в Сновской громаде Корюковского района Черниговской области).
- Последствия для святыни: дореволюционное деревянное сооружение выгорело дотла.
- Вековая история: уничтоженный храм был возведен в 1908-1911 годах по инициативе Феоктиста Смельницкого, пережил Вторую мировую войну и советские преследования.
- Сила прихожан: в 1960-х годах местные жители сумели отстоять свою святыню "с вилами в руках", впоследствии к ней приходили молиться жители одиннадцати окрестных сел.
- Значение для громады: в этой исторической деревянной церкви "с любовью к жизни люди венчались, крестили детей, провожали родных в последний путь".
Что известно об уничтожении храма
Об уничтожении храма в Черниговской области сообщил в своем Facebook начальник Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.
Он рассказал, что 26 августа войска РФ попали беспилотником типа "Молния" в храм в Сновской громаде (в Корюковском районе Черниговской области).
"Враг "Молнией" попал прямо по церкви - здание сгорело", - констатировал чиновник.
По данным администратора группы "Черниговская епархия Украинской Православной Церкви" Натальи Уладзимирской (Natallia Uladzimirska), уничтоженная в Сновской громаде церковь - это Свято-Николаевский храм в селе Горск.
"В результате обстрела уничтожен 115-летний храм в Сновском благочинии", - подчеркивается в публикации.
Уточняется, что 26 августа 2026 года "в результате вражеского обстрела пограничного села Горск загорелся Свято-Николаевский храм", в результате чего "дореволюционное сооружение выгорело дотла".
Автор сообщения опубликовала также соответствующее фото.
Уничтоженный РФ храм (фото: facebook.com/Чернігівська єпархія Української Православної Церкви/Natallia Uladzimirska)
Уроженец села Горск, военнослужащий Андрей Билоус (Andrii Bilous) подтвердил, что вражеский огонь уничтожил святыню, пережившую 115 нелегких лет истории.
"Россияне уничтожили Свято-Николаевскую церковь в моем родном селе Горск (Черниговщина), которая пережила Вторую мировую войну, но не смогла выстоять под давлением российской агрессии и дикости", - написал он в своем Facebook.
Храм, который горит после вражеской атаки (фото: orthodox.com.ua)
Кто и когда инициировал создание церкви
Создание этого храма инициировал в начале ХХ века будущий священномученик Феоктист Смельницкий.
Посвятить церковь планировалось двум угодникам Божьим - святителю Николаю Чудотворцу и новопрославленному святителю Феодосию Черниговскому.
Непосредственное строительство деревянного двухкупольного храма продолжалось на протяжении 1908-1911 годов.
В группе "Сіверські церкви" в Facebook обнародовали также интересные исторические документы:
- проект постройки двухкупольной Николаевской церкви (датирован 1900 годом);
- обращение Феоктиста Смельницкого к ктиторам храмов о помощи в строительстве (датировано 1901 годом).
"Досадно, что эту церковь нам уже не удастся посетить. Она сгорела 26 августа 2026 года в результате очередного российского обстрела села... Белокукольный черт с болот передал очередное "благословение" сторонникам МП", - отмечается в публикации.
Судьба храма в советское время
В советское время - в 1930-х годах - большевики снесли купола церкви и превратили ее здание в школу и клуб.
Однако во время Второй мировой войны богослужения в храме возобновились (и уже не прекращались).
"В 60-е годы прошлого века прихожане отстояли свою святыню с вилами в руках. Впоследствии, в советский период, в храм приходили молиться жители одиннадцати окрестных сел", - рассказали в пресс-службе Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ.
Значение церкви для современников
Билоус напомнил, что в этой деревянной церкви "с любовью к жизни люди венчались, крестили детей, провожали родных в последний путь".
Он также обнародовал фото храма до уничтожения.
Свято-Николаевская церковь в селе Горск (фото: facebook.com/bilous.andrii)
"Помню начало 90-х, когда на Пасху съезжались сотни людей из соседних сел Черниговщины, Гомельщины и Брянщины, где у людей не было собственного храма после советских времен", - поделился военный.
Напомним, утром 26 августа российские захватчики уничтожили частный дом в Чернигове. Не обошлось без погибших.
В тот же день оккупанты повторно атаковали Чернигов. Под ударом оказалось складское помещение, были ранены люди.
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