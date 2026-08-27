РФ знищила 115-річний храм у Чернігівській області: чим унікальна його історія (фото)

26 серпня 2026 року війська РФ здійснили удар по Свято-Миколаївському храму в селі Гірськ у Чернігівській області. Історична будівля вигоріла вщент.

Докладніше про знищення церкви, а також її історію та значення для місцевих мешканців, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Ворожий удар : 26 серпня 2026 року російський безпілотник типу "Молнія" влучив у Свято-Миколаївську церкву в селі Гірськ (у Сновській громаді Корюківського району Чернігівської області).

: 26 серпня 2026 року російський безпілотник типу "Молнія" влучив у Свято-Миколаївську церкву в селі Гірськ (у Сновській громаді Корюківського району Чернігівської області). Наслідки для святині : дореволюційна дерев'яна споруда вигоріла вщент.

: дореволюційна дерев'яна споруда вигоріла вщент. Вікова історія : знищений храм був зведений у 1908-1911 роках за ініціативи Феоктиста Смельницького, пережив Другу світову війну та радянські переслідування.

: знищений храм був зведений у 1908-1911 роках за ініціативи Феоктиста Смельницького, пережив Другу світову війну та радянські переслідування. Сила прихожан : у 1960-х роках місцеві жителі зуміли відстояти свою святиню "з вилами в руках", згодом до неї приходили молитися жителі одинадцяти навколишніх сіл.

: у 1960-х роках місцеві жителі зуміли відстояти свою святиню "з вилами в руках", згодом до неї приходили молитися жителі одинадцяти навколишніх сіл. Значення для громади: в цій історичній дерев'яній церкві "з любов'ю до життя люди вінчалися, хрестили дітей, проводжали рідних в останній шлях".

Що відомо про знищення храму

Про знищення храму в Чернігівській області повідомив у своєму Facebook начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Він розповів, що 26 серпня війська РФ влучили безпілотником типу "Молнія" у храм в Сновській громаді (у Корюківському районі Чернігівської області).

"Ворог "Молнією" влучив просто по церкві - будівля згоріла", - констатував посадовець.

За даними адміністратора групи "Чернігівська єпархія Української Православної Церкви" Наталії Уладзимирської (Natallia Uladzimirska), знищена у Сновській громаді церква - це Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ.

"У результаті обстрілу знищено 115-річний храм у Сновському благочинні", - наголошується у публікації.

Уточнюється, що 26 серпня 2026 року "в результаті ворожого обстрілу прикордонного села Гірськ загорівся Свято-Миколаївський храм", внаслідок чого "дореволюційна споруда вигоріла вщент".

Автор допису опублікувала також відповідне фото.

Знищений РФ храм (фото: facebook.com/Чернігівська єпархія Української Православної Церкви/Natallia Uladzimirska)

Уродженець села Гірськ, військовослужбовець Андрій Білоус (Andrii Bilous) підтвердив, що ворожий вогонь знищив святиню, яка пережила 115 нелегких років історії.

"Росіяни знищили Свято-Миколаївську церкву у моєму рідному селі Гірськ (Чернігівщина), яка пережила Другу світову війну, але не змогла вистояти під натиском російської агресії та дикості", - написав він у своєму Facebook.

Храм, який горить після ворожої атаки (фото: orthodox.com.ua)

Хто і коли ініціював створення церкви

Створення цього храму ініціював на початку ХХ століття майбутній священномученик Феоктист Смельницький.

Присвятити церкву планувалося двом угодникам Божим - святителю Миколаю Чудотворцю та новопрославленому святителю Феодосію Чернігівському.

Безпосереднє будівництво дерев'яного двокупольного храму тривало впродовж 1908-1911 років.

У групі "Сіверські церкви" у Facebook оприлюднили також цікаві історичні документи:

проєкт побудови двокупольної Миколаївської церкви (датований 1900 роком);

звернення Феоктиста Смельницького до ктиторів храмів про допомогу в будівництві (датоване 1901 роком).

"Прикро, що цю церкву нам вже не вдасться відвідати. Вона згоріла 26 серпня 2026 року внаслідок чергового російського обстрілу села... Білокукольний чорт із боліт передав чергове "благословеніє" прихильникам МП", - наголошується у публікації.

Доля храму за радянських часів

За радянських часів - у 1930-х роках - більшовики знесли куполи церкви та перетворили її будівлю на школу та клуб.

Проте під час Другої світової війни богослужіння у храмі відновились (і вже не припинялись).

"У 60-ті роки минулого століття прихожани відстояли свою святиню з вилами в руках. Згодом, у радянський період, до храму приходили молитися жителі одинадцяти навколишніх сіл", - розповіли у прес-службі Чернігівської та Новгород-сіверської єпархії УПЦ.

Значення церкви для сучасників

Білоус нагадав, що в цій дерев'яній церкві "з любов'ю до життя люди вінчалися, хрестили дітей, проводжали рідних в останній шлях".

Він оприлюднив також фото храму до знищення.

Свято-Миколаївська церква в селі Гірськ (фото: facebook.com/bilous.andrii)

"Пам'ятаю початок 90-х, коли на Великдень з'їжджалися сотні людей з сусідніх сіл Чернігівщини, Гомельщини і Брянщини, де люди не мали власного храму після радянських часів", - поділився військовий.