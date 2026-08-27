ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты

14:27 27.08.2026 Чт
2 мин
Сколько ракет KN-23 уже получила Россия от Северной Кореи?
aimg Елена Чупровская
Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты Фото: РФ выпрашивает у КНДР баллистические ракеты (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Государство-агрессор Россия ведет переговоры с Северной Кореей о поставках новых баллистических ракет KN-30, которые в три раза мощнее известных KN-23 и KN-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка.

О чем договаривается Кремль с Пхеньяном

Черняк рассказал, что Россия сейчас пытается получить от Северной Кореи очередной пакет военной помощи. Это нужно Кремлю перед осенне-зимним периодом войны.

По предварительным данным украинской военной разведки, в запросе к Пхеньяну есть:

  • 120 баллистических ракет и 6 пусковых установок к ним;
  • отдельное ракетное подразделение численностью до 90 человек;
  • контингент армии КНДР от 30000 до 50000 военных.

Куда именно Россия планирует направить этот контингент, разведка пока не установила.

Сколько оружия Пхеньян уже передал

Из-за того, что Кремль просил ранее, он уже получил 40 ракет KN-23 и KN-24. Две из них россияне применили во время одной из последних атак по Украине.

Черняк объяснил, зачем Кремлю нужны такие удары:

"Ракетный террор – часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктива и конфликтов внутри Украины", – сказал он.

По его словам, таким образом агрессор оказывает давление на украинское общество и пытается подорвать устойчивость страны.

Когда станет известно окончательное решение

Представитель ГУР добавил, что конкретные объемы новой помощи от КНДР согласуют во время встречи главы Кремля с главой Северной Кореи Ким Чен Ином. Переговоры запланированы на сентябрь.

Между тем, южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея готовит новое опрокидывание войск в Россию, хотя признаков немедленного развертывания пока нет.

По ее оценкам, Пхеньян уже передал Москве более 15 миллионов артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты малой дальности.

Ранее заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью CNN, что общее количество военных КНДР в России достигло 8500 человек.

Среди них - 400 операторов дронов, способных как вести разведку, так и атаковать цели в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация КНДР ГУР
Новости
Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты
Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут