РФ ударила по складу в Чернигове, под завалами могут быть люди
Российские оккупанты повторно ударили по Чернигову. Под ударом оказалось складское помещение, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
"Враг повторно нанес удар по городу. В результате атаки повреждено складское помещение. Есть пострадавшие: 2 человека травмированы", - рассказал он.
Брижинский отметил, что под завалами могут находиться работники склада, и добавил, что информация пока уточняется.
Позже в Черниговском горсовете сообщили, что количество пострадавших увеличилось до четырех человек.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом. В результате пожара он был фактически уничтожен.
Кроме того, оккупанты ударили по Чернигову вечером 25 августа - в результате атаки российских дронов по жилому району Чернигова пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Один частный дом был уничтожен пожаром.
Отметим, вчера российские оккупанты массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.
Ранее, 24 августа, российские оккупанты нанесли удар дроном по Чернигову. Тогда под атакой оказалась многоэтажка в центре города.
Позже глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей.