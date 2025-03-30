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В странах Балтии опасаются последствий перемирия в Украине: названа новая угроза

Европа, Воскресенье 30 марта 2025 10:28
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В странах Балтии опасаются последствий перемирия в Украине: названа новая угроза Фото: в странах Балтии опасаются последствий перемирия в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы не скрывают беспокойства о том, что Россия не остановится на Украине после того, как администрация президента США Дональда Трампа выступит посредником в прекращении огня. Прибалтийские страны отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

"Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также быстро значительно возрастет", - заявил в комментарии изданию министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

С ним согласен и министр обороны Литвы. "Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины", - сказала Довиле Шакалиене.

По ее словам, Россия воспользуется временем после прекращения огня в Украине, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала.

"У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше", - добавила она.

Активизация РФ на северо-восточном фланге НАТО

Как считают журналисты, прекращение боевых действий в Украине даст России шанс реализовать свои планы на 2022 год по созданию армии численностью 1,5 млн человек и добавить целый новый армейский корпус на севере, удвоив численность войск вблизи Финляндии и Прибалтики.

Певкур, в частности, сказал, что из 600 тысяч российских военнослужащих, которые, по оценкам, в настоящее время находятся в Украине, 300 тысяч, вероятно, будут передислоцированы.

"Эти люди не вернутся в разные регионы России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в 5-10 раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", - сказал он.

Военные учения "Запад"

Страны Балтии особенно обеспокоены масштабными военными учениями под названием "Запад", которые пройдут вблизи их границ в России и Беларуси этой осенью.

Проводимые раз в четыре года, эти учения имитируют конфликт со странами НАТО и включают в себя десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и артиллерии.

Оба министра также предостерегли от переброски войск НАТО из своих стран для формирования так называемых европейских "сил обеспечения безопасности", которые будут направлены в Украину в качестве средства сдерживания России от нового нападения.

"Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом были закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе", - сказал Певкур.

Что известно о отправке войск в Украину и защите Литвы, Латвии и Эстонии

Страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, заявили, что не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине в ущерб собственной безопасности.

"Эстония также возражает против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские войска, предназначенные для обороны стран Балтии", - отмечает FT.

По данным издания, в настоящее время:

  • Литву защищает немецкая бригада, которая будет размещена на ее территории в ближайшие месяцы;
  • Латвию защищают многонациональные силы под руководством Канады;
  • Эстонию - британская бригада, которая может быть направлена из Великобритании в кратчайшие сроки.

Новое наступление РФ в Украине

Российские войска готовятся начать новое военное наступление на Украину. Как выяснило АР, наступление россиян на фронте должны продлиться от шести до девяти месяцев и занять почти весь 2025 год.

Как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

При этом в Институте изучения войны успокаивают - на фоне того, что Россия разворачивает масштабные атаки на нескольких участках фронта в Украине, пытаясь повлиять на перемирие и переговоры, оккупанты не способны достичь значительных успехов.

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