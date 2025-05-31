Погибла 9-летняя девочка: последствия удара РФ УАБами по селу в Запорожской области

В ночь на 31 мая россияне атаковали авиабомбами село Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеских ударов погибла маленькая девочка и пострадал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Федоров уточнил, что россияне попали КАБами по жилой застройке. Как результат, один дом разрушен, еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки - повреждены взрывной волной.

Фото: последствия прилета авиабомб по селу в Запорожской области (t.me/ivan_fedorov_zp/20045)

"Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожскую область, используя дроны, авиабомбы и ракеты.

Так, на рассвете 29 мая, враг атаковал управляемыми авиационными бомбами (КАБами) жилые дома села Верхней Терсы вышеупомянутого Пологовского района.

"На рассвете враг атаковал УАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", - писал Федоров.

Он добавил, что под завалами находятся люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.