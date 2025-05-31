ВСУ поразили 14 важных "точек" россиян на фронте. Какова ситуация на утро

За сутки на фронте произошло 191 боестолкновение. Украинские военные поразили 14 важных объектов оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести пунктам управления, 16 артиллерийским средствам и еще по одному другому важному объекту противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Белогоровки, Ольговки, Карповки.

На Северском направлении ВСУ успешно остановили 11 атак противника в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Шевченко, Новополь, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Комар.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, и осуществил 245 обстрелов, девять из которых - из реактивной системы залпового огня.