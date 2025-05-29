В РФ жалуются на "угрозы" семье Мединского: ЦПД объяснил, для чего эти выдумки
Российские пропагандисты утверждают о том, что семья помощника диктатора России Владимира Мединского якобы получает угрозы. Эти утверждения являются очередной информационной кампанией врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра противодействия дезинформации (ЦПД)
Как пишет ЦПД, информресурсы России раскручивают слова российского пропагандиста Владимира Соловьева о якобы угрозах семье Мединского. В то же время эти утверждения не имеют никаких доказательств их существования или того, откуда они поступают. Несмотря на все, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.
"Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыва переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистской чушью о якобы "недоговороспособности украинской стороны" и "террористической сущности "киевского режима", - добавляет ЦПД.
Переговоры России и Украины
16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет личная встреча представителей Украины и Российской Федерации (РФ), во время которой обсуждались пути урегулирования войны. В тот же день в Турцию прибыл президент Владимир Зеленский с намерением провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, однако последний отказался от диалога.
Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую - Мединский.
Во время переговоров стороны подняли вопрос масштабного обмена пленными в пропорции "1000 на 1000". Обмен провели в три этапа в течение прошлых выходных.
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время Москва планирует объявить о новом раунде переговоров между украинской и российской сторонами.
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