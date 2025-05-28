Россия "анонсировала" новый раунд переговоров с Украиной

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и Российской Федерацией (РФ) относительно полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, которого цитирует "Коммерсантъ".

"На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (в отношении русского языка, - ред.), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время", - заявил Лавров.

Как пишет издание, Лавров не уточнял, где именно должна состояться встреча.

Переговоры России и Украины

16 мая в Турции состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Украины и РФ по урегулированию войны. Также в Турцию на прямые переговоры с диктатором Владимиром Путиным прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, глава Кремля проигнорировал призыв о личной встрече.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, а со стороны России - помощник главы Кремля Владимир Мединский.

В рамках диалога стороны рассматривали вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение последних выходных.

Отдельно стоит отметить, что ранее Лавров выступил против проведения возможных переговоров в Ватикане, объяснив это тем, что обе страны принадлежат к восточной ветви православия.

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