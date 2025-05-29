У РФ жаліються на "погрози" сім'ї Мединського: ЦПД пояснив, для чого ці вигадки

Російські пропагандисти стверджують про те, що сім'я помічника диктатора Росії Володимира Мединського нібито отримує погрози. Ці твердження є черговою інформаційною кампанією ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру протидії дезінформації (ЦПД)

Як пише ЦПД, інформресурси Росії розкручують слова російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо нібито погроз родині Мединського. Водночас ці твердження не мають ані жодних доказів щодо їх існування чи того, звідки вони надходять. Попри усе, Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу. "Ця інформаційна кампанія, запущена росіянами напередодні можливого другого раунду переговорів, є частиною зусиль ворога із затягування часу та зриву переговорів про припинення вогню, виправдовуючись пропагандистськими нісенітницями про нібито "недоговороздатність української сторони" та "терористичну сутність "київського режиму", - додає ЦПД.