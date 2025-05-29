У РФ жаліються на "погрози" сім'ї Мединського: ЦПД пояснив, для чого ці вигадки
Російські пропагандисти стверджують про те, що сім'я помічника диктатора Росії Володимира Мединського нібито отримує погрози. Ці твердження є черговою інформаційною кампанією ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру протидії дезінформації (ЦПД)
Як пише ЦПД, інформресурси Росії розкручують слова російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо нібито погроз родині Мединського. Водночас ці твердження не мають ані жодних доказів щодо їх існування чи того, звідки вони надходять. Попри усе, Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу.
"Ця інформаційна кампанія, запущена росіянами напередодні можливого другого раунду переговорів, є частиною зусиль ворога із затягування часу та зриву переговорів про припинення вогню, виправдовуючись пропагандистськими нісенітницями про нібито "недоговороздатність української сторони" та "терористичну сутність "київського режиму", - додає ЦПД.
Переговори Росії та України
16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років особиста зустріч представників України та Російської Федерації (РФ), під час якої обговорювали шляхи врегулювання війни. Того ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський із наміром провести переговори з диктатором Володимиром Путіним, однак останній відмовився від діалогу.
Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - Мединський.
Під час перемовин сторони порушили питання масштабного обміну полоненими у пропорції "1000 на 1000". Обмін провели у три етапи впродовж минулих вихідних.
Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації Сергій Лавров повідомив, що найближчим часом Москва планує оголосити про новий раунд переговорів між українською та російською сторонами.
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