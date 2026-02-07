РФ опозорилась с новым 30-мм снарядом против БПЛА

В России заявили о создании нового 30-мм боеприпаса для борьбы с беспилотниками, однако за громкими заявлениями скрываются серьезные технические пробелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Отсутствие ключевых элементов системы и нестыковки в заявленных характеристиках ставят под сомнение практическую ценность этой разработки.
Российский военно-промышленный комплекс анонсировал программируемый 30-мм снаряд для автоматических пушек, который впервые планируют показать на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.
Боеприпас представляют как средство против БПЛА с дистанционным подрывом и поражением цели шрапнелью, однако без указания разработчика и каких-либо детальных характеристик.
В описании говорится: "Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, позволяющей достать дрон шрапнелью. Введение времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на разных платформах, при стрельбе по беспилотникам".
Заявлено, что боеприпас предназначен для пушек 2А42 и может применяться с БМП-2, БМПТ, а также вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. При этом ключевой вопрос остается без ответа: каким образом штатная советская пушка будет программировать снаряд на подрыв.
Без современного программатора и цифровой системы управления огнем такой боеприпас фактически превращается в обычный осколочно-фугасный 3УОФ8.
Подобные технологии давно не являются новинкой. Аналоги вроде AHEAD от Rheinmetall для Skynex и Skyranger, GPR-AB-T или 3P используют точное цифровое задание времени подрыва еще до вылета снаряда из ствола. Именно этого элемента российская сторона не демонстрирует.
Отдельные вопросы вызывает и отсутствие упоминания зенитных комплексов "Панцирь" и "Тунгуска", которые используют 30-мм пушку 2А38.
Вероятно, российские системы управления огнем просто не справляются с высокой скорострельностью, что и стало причиной замалчивания этой темы.
