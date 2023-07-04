Россия активно применяет химическое оружие против Сил обороны на Бахмутском направлении, - ВСУ

Об этом заявил руководитель службы связей с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Предварительно, речь идет о химическом элементе Люизит.

"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит", - заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.

"Его симптомы - тошнота, рвота и потеря сознания", - добавил представитель Сил обороны.

Люизит

Химически люизит - это производное трехвалентного мышьяка, соединения которого обладают большой токсичностью.

В 1993 году, в результате подписания Конвенции о химическом оружии, использование люизита в качестве химического оружия было запрещено. Его включили в список 1, регламентирующий производство и оборот опасных веществ.

Он почти не имеет скрытого действия, признаки поражения проявляются через 3-5 мин после попадания его на кожу или в организм. Тяжесть поражения зависит от дозы и времени пребывания в атмосфере, зараженной люизитом. При вдыхании паров или аэрозоля сначала поражаются верхние дыхательные пути.

При легких отравлениях поражение может исчезнуть после нескольких дней. Тяжелое отравление сопровождается тошнотой, головной болью, потерей голоса, рвотой, общей слабостью. Спазмы в груди и одышка - признаки тяжелого отравления. Очень чувствительны к люизиту органы зрения, попадание в глаза капли яда приводит к потере зрения уже через 7-10 дней.

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