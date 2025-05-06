ЕС официально обвинит Россию в боевом применении химического оружия в Украине, - СМИ

Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследовательский проект "Система" телеканала "Настоящее время" и "Радио Свобода".

В пояснительной части документа, с которым ознакомилась "Система", чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.

В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.

Эксперты приводят доказательства присутствия следов газа CS после российских атак: анализы почвы и воды, интервью с военными, а также фото корпусов ручных гранат российского производства РГ-Во (от русского "ручная граната - вещество отравляющее").

"С учетом серьезности ситуации, при отсутствии достоверного объяснения от России в связи с ее широко задокументированным применением средств слезоточивого действия, а также для укрепления глобального запрета на использование химического оружия, Европейский союз призывает ОЗХО к своевременной атрибуции установленного применения таких веществ как метода ведения войны", - сказано в обосновании санкций ЕС.

Как сообщается, в санкционный список ЕС войдут войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, а также 27-й и 33-й научные центры, связанные с разработкой и применением химических агентов.

Отмечается, что CS - это слезоточивый газ, также известный как "Сирень". Он вызывает сильное раздражение глаз, кожи и дыхательных путей: человек задыхается и теряет ориентацию.

Формально CS считается нелетальным средством подавления беспорядков и состоит на вооружении полиции во многих странах. Использование таких веществ в качестве оружия запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

По данным украинского Минобороны, капсулы с таким газом находят не только в гранатах, но и внутри ударных дронов типа "Шахед".

Ранее санкции из-за применения Россией химического оружия в войне с Украиной вводили США: тогда они были связаны с использованием более токсичной формы слезоточивого газа - хлорпикрина. Евросоюз в 2025 году накладывал ограничения на использование Россией товаров двойного назначения, которые могли бы быть использованы для производства этого вещества.

Отмечается, что это - один из трех пакетов ограничительных мер, которые ЕС намерен утвердить в ближайшие дни. Еще два пакета коснутся российских кибератак и кампании по дестабилизации в Европе. Вслед за ними планируется еще один (17-й с февраля 2022 года) пакет санкций, связанный с войной РФ в Украине.