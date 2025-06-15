Россия уже третью неделю применяет химическое оружие на Северском направлении
На Северском направлении российские военные уже третью неделю подряд активно применяют химическое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады оперативного назначения "РУБЕЖ".
Военные рассказали, что враг активизировался на Северском направлении. По данным бригады, оккупанты используют в своих штурмовых действиях мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили.
"Благодаря выверенной системе фиксации и огневого поражения наши защитники работают настолько слаженно, что штурмовые группы оккупантов ликвидируются на расстоянии нескольких километров до наших позиций", - отметили в бригаде.
Также, по данным бойцов, увеличилось количество артиллерийских обстрелов со стороны врага. Сейчас цифры достигают до двухсот обстрелов в день.
Это, по мнению военных, может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий.
"Наши защитники уже готовят достойный ответ российским захватчикам", - добавили в бригаде.
Использование химического оружия
"Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", - отметили бойцы.
Напомним, что использование химического оружия на войне запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), подписанной в Париже в 1993 году.
Заметим, что в прошлом месяце Украина перехватила приказ россиянам применять запрещенное химическое оружие на фронте.
Мы также писали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в использовании слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.
В пояснительной части документа европейские чиновники ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были опубликованы по запросу украинской стороны в ноябре 2024 года и в феврале 2025 года.
Кроме того, еще ранее ГУР сообщало, что россияне системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
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