РФ теряет на фронте в шесть раз больше военных, чем Украина, - Сырский
Россия теряет на фронте в шесть раз больше военных, чем Украина. Ежедневные потери оккупантов на фронте составляют 1000-1100 солдат.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью"24 каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Его спросили о числе необратимых вражеских потерь, приведя подсчеты россиян по подписанным контрактам с вооруженными силами. В частности, у оккупантов возникло расхождение примерно в полтора миллиона между теми, которые были заявлены как привлеченные в войска, и 700 тысячами, которые сейчас на фронте.
"Да, это реальные потери. Об этом свидетельствует то, что враг планировал в этом году сформировать 14 новых дивизий. Сформировать удалось только семь: две дивизии морской пехоты состоят только из одного полка. Формирование остальных семи бригад перенесли на следующий год", - отметил Сырский.
РФ вынуждена брать личный состав этих дивизий и комплектовать его в боевые части, что подтверждает проблемы у страны-агрессора с набором людей.
"Этому способствует эффективность наших войск. Последние цифры свидетельствуют о том, что ежедневные потери (врага, - ред.) - в среднем 1000-1100 человек", - сообщил главком ВСУ.
Он также подтвердил разницу в потерях РФ и Украины - оккупанты теряют примерно в шесть раз больше солдат, чем украинцы.
"Это разница именно по убитым. Это общая цифра по всем Вооруженным силам", - подчеркнул Сырский.
Потери России в войне
Напомним, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла на фронте 1 205 690 солдат. В частности, за прошедшие сутки, 28 декабря, вражеские потери составили 1180 военных.
Отметим, западные чиновники в комментарии Financial Times рассказали о том, что российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте. По этой причине у главы Кремля появляется вера в то, что РФ якобы может победить Украину.