РФ не способна на масштабное контрнаступление, но угроза продвижения остается, - ISW

Отмечается, что в мае 2024 года российские войска планировали создать новую оперативную группировку войск с незадействованными оперативными резервами численностью до 70 тысяч человек. Эта группировка должна была выполнять наступательную операцию на севере Харьковской области, а также создать оперативные резервы для наступления Центральной группировки войск на Покровск летом этого года.

Однако российские войска, вероятно, потратили значительную часть этих резервов на зашедшую в тупик наступательную операцию на севере Харьковской области, усиление темпов наступления на Покровском направлении и в западной части Донецкой области, а также на ответ на украинское вторжение в Курскую область.

Аналитики ISW отмечают, что россияне также продолжают нести потери тяжелой бронетехники в ходе крупных неудачных механизированных штурмов по всей линии фронта, особенно в западной части Донецкой области. Войска РФ, вероятно, накопили большое количество техники для таких механизированных штурмов. Но значительные средне- и долгосрочные ограничения российских запасов бронетехники, станут более ощутимыми с ростом потерь и могут заставить российское военное командование переосмыслить выгоду от продолжения такой интенсивной механизированной активности в Украине.

В отчете также отмечается, что продолжение значительных потерь российских войск в Донецкой области и дальнейшая передислокация российских войск в Курскую область, ослабит способность России поддерживать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины. Хотя аналитики Института полагают, что скорее всего, российские войска будут продолжать снижать наступательную активность на менее приоритетных участках фронта, чем делать это равномерно вдоль всей линии фронта

"Нынешняя российская наступательная операция летом 2024 года, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие недели и месяцы. Однако российские войска, тем не менее, могут продолжать проводить наступательные операции в значительно меньшем темпе по всей территории Украины. Таким образом они надеются, что последовательное наступательное давление не позволит ВСУ накопить живую силу и ресурсы, необходимые для оспаривания инициативы на всем театре военных действий", - говорится в отчете ISW.