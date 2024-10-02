Захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступлений РФ в Донецкой области, - ISW

Аналитики пишут, что некоторые военкоры РФ отметили, что не ожидают краха линии фронта после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара и необходимость для российских войск полностью очистить Угледар, чтобы сделать его в качестве пригодной позиции, с которой можно будет начинать новые атаки.

Один связанный с Кремлем блогер попытался представить Угледар, как "последний украинский город на южном донецком направлении", на котором держится "вся украинская оборона" в западной части Донецкой области.

Другой связанный с Кремлем военкор раскритиковал аналогичный инструмент, согласно которому захват Россией Угледара приведет к разрушению украинской обороны в Донецкой области и позволит войскам РФ продвигаться к Краматорску и Славянску (оба примерно в 170 км к северо-востоку от Угледара), после захвата Курахово и Покровска. Блогер отметил, что этот аргумент не учитывает тот факт, что россиянам придется вести бои через сильно укрепленные населенные пункты далеко к северу и северо-востоку от Угледара, в таких как Константиновка, Доброполье, Покровск, Селидово, Курахово, Славянск и Краматорск.

Вывод ISW

ISW оценивает, что захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход ход наступательных операций в западной части Донецкой области. По большей части потому, что данный населенный пункт не является особенно важным логистическим узлом. Кроме того, до 1 октября россияне контролировали большинство основных дорог, ведущих в Угледар. Это значит, что враг уже имел возможность в некоторой степени препятствовать украинской логистике в этой части фронта.

Аналитики добавили, что Угледар находится примерно в 30 км к югу от нынешних усилий РФ в направлении Покровска. Поэтому противнику необходимо будет маневрировать по 30 км открытой местности, чтобы существенно поддерживать наступательные операции к юго-востоку от Покровска.

Кроме того, Угледар также расположен в 23 км к югу от шоссе Н-15, которое тянется между Донецком и пограничной зоной Донецко-Запорожской области. Однако россиянам необходимо будет продвигаться по открытой местности в предстоящий сезон распутицы, чтобы добраться до шоссе.

Также ISW напомнил недавнюю оценку так называемого советника главы так называемой "ДНР" Игоря Кимаковского. Тот заявил (до 30 сентября), что грунтовая дорога, по которой могли бы отступить ВСУ из Угледара, вскоре станет непригодной для использования из-за грязи. По его словам, вполне вероятно, что российские войска столкнутся с аналогичными проблемами, если вскоре возобновят механизированные атаки в этом районе.