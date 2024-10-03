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Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Четверг 03 октября 2024 04:39
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Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Согласно последним геолокационным кадрам, российские войска вновь имеют продвижение. В частности, на Луганском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Враг 2 октября продолжил наступательные действия к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские военкоры утверждали, что ряд подразделений РФ захватили часть леса к северу от Зеленого, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

1 и 2 числапротивник провел наземные атаки в районе Старицы и Волчанска.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 2 октября указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Нововодяного (юго-западнее Сватово).

Министр обороны РФ Александр Белоусов заявил 2 числа, что подразделения 3-й мотострелковой дивизии недавно захватили Макеевку и в настоящее время продвигаются в направлении Рубцов (к Западу от Макеевки и к востоку от Оскола). Однако ISW не получил подтверждения, что войска РФ захватили Макеевку.

1 и 2 октября российские войска продолжили наступательные операции:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
  • юго-западнее Купянска в районе Новоосиново, Куреловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Колисниковки, Глушкивки, Кругляковки;
  • западнее Сватово возле Андреевки;
  • к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Новосадового, Макеевки и Невского;
  • к западу от Кременной возле Торского;
  • южнее Кременной в Серебрянском лесу.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Согласно геолокационным кадрам от 1 октября, противник недавно незначительно продвинулся к северу от Спорного (к юго-востоку от Северска).

Российские военкоры 2 октября заявили, что войска РФ захватили Верхнекаменское (к востоку от Северску, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Отмечается, что противник, 2 октября продолжил наступательные операции в районе Часов Яра. Однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжили наступление:

  • в районе самого Часов Яра, а также к северу от Часов Яра в районе Григоровки и в направлении Майского и Маркового;
  • к востоку от Часов Яра в районе Ивановского;
  • к юго-востоку от Часов Яра в районе Андреевки и Клещеевки;
  • к югу от Часов Яра в районе Белой Горы и в направлении Ступочек.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

2 числа враг продолжил наступательные действия в районе Торецка, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись на 200 метров в центре Торецка и пытаются окружить ВСУ, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявленного продвижения.

Россияне 1 и 2 октября продолжили наступление в районе самого Торецка в районе Нелиповки и к юго-западу от Торецка в направлении Щербиновки.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября и 2 октября, указывают на точ что россияне недавно незначительно продвинулись к востоку от Гродовки (к востоку от Покровска) и к югу от Цукурино (к юго-востоку от Покровска).

Противник продолжил атаки к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецка, Елизаветовки, Миролюбовки, Николаевки, Красного Яра, Крутого Яра и Лысовки. Кроме того, к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Украинска, Цукурино, Горняка и Невельского.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Георгиевки и Курахово 1 и 2 октября, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Военкор РФ заявил, что войска РФ продвинулись в районе Максимильяновки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Официальные украинские военные источники признали, что войска РФ захватили Угледар.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 октября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись вдоль дороги Павловка-Богоявленка к северо-западу от Угледара.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись на 400 метров в глубину и вошли в лесной массив к югу от Катериновки (северо-восток от Угледара) и продвигаются от Водяного в направлении Богоявленки (севернее Угледара). Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Отмечается, что российские силы продолжили наступление к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки и Катериновки, а также в районе Богоявленки 1 и 2 октября.

Аналитики пишут, что российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 2 числа.

"Южная ось"

1 и 2 октября на западе Запорожской области в районе Новоданиловки (севернее Роботино), Малых Щербаков и Каменского (оба северо-западнее Роботино) продолжались позиционные бои, однако никаких изменений на линии фронта не произошло.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

Генштаб ВСУ 2 октября сообщил, что российские войска не проводили наступательных операций на Херсонском направлении.

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе: карты ISW

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