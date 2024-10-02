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Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW

Среда 02 октября 2024 06:45
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Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские войска, вероятно, захватили Угледар 1 октября после сообщения о выводе украинских войск. При этом неясно, добьется ли враг быстрого продвижения за пределами населенного пункта в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры от 30 сентября и 1 октября показывают, как войска РФ устанавливают российские флаги и свободно действуют в различных частях Угледара. Блогеры РФ в свою очередь заявляли, что 1 числа россияне захватили населенный пункт.

В то же время один из украинских военнослужащих 1 октября сообщил, что часть украинской группировки войск провела плановый вывод из Угледара, чтобы избежать окружения. По словам российских блогеров, ВСУ начали отводить войска в конце 30 сентября.

Они добавили, что россияне не полностью перекрыли украинские пути отхода для вывода войск ВСУ, однако артиллерия и беспилотники нанесли неустановленные потери отходящим украинским военнослужащим.

Как пишет ISW, масштаб украинских потерь на данный момент неизвестен, однако широко распространенные сообщения об отступлении ВСУ свидетельствуют о том, что более многочисленный украинский контингент, вероятно, избежал российского окружения, которое привело бы к большим потерям.

Помимо информации о захвате Угледара, российские источники также утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться к западу от Водяного (северо-востоку от Угледара).

Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что возможная потеря Угледара не является критической с точки зрения линии обороны. Все дело в том, что основная зона укреплений проходит на север, в районе Новоукраинки и Богоявленки. При этом, есть одно "но", почему потеря Угледара может быть проблемой.

"Он (город, - ред.) позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск "Днепр" и "Восток". И это основная проблема потери Угледара - вражеская логистика будет значительно расширена", - объяснил Коваленко.

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Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW
Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW
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