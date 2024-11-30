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РФ увеличивает планы по мобилизации на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Суббота 30 ноября 2024 10:00
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РФ увеличивает планы по мобилизации на оккупированных территориях Украины, - ЦНС Иллюстративное фото: Кремль усиливает мобилизацию на оккупированной части Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военно-политическое руководство РФ на фоне больших потерь в ходе войны пытается усилить мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Между тем гауляйтеры готовят для Кремля разные планы по набору солдат в ряды росармии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что захватчики усилили привлечение жителей оккупированных районов в Украину к войне.

"И, несмотря на то, что в России мобилизации нет, мужчин заставляют не только подписывать контракты с министерством нападения РФ (Минобороны РФ, - ред.), но и мобилизуют", - передали в Центре.

О таких случаях рассказывают жители временно оккупированной части Херсонской области.

В этом регионе представители оккупированной "администрации" под разными предлогами, чаще всего - репрессивными, "мастерят" планы по набору местных в росармию.

Аналогичная тенденция фиксируется также на территории оккупированного Крыма. Там гауляйтеры отчитываются в Москву о почти 90% выполнения плана по мобилизации.

"Происходит это из-за огромных потерь врага на украинской земле", - обращают внимание в ЦНС.

Напомним, ранее в октябре сообщалось, что российские захватчики ежедневно проводят рейды по общественным местам и фильтрационные мероприятия на блокпостах в оккупированном Мариуполе. Целью таких "облав" является, в частности, мобилизация местных жителей.

Недавно в ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Украины российские "полицейские" давят на мигрантов из Центральной Азии и заставляют их заключать контракты с росармией.

Также напомним, что еще весной британская разведка информировала, что РФ набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.

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