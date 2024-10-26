РФ усиливает мобилизацию на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Российские захватчики усиливают мобилизацию на оккупированных территориях Украины. В настоящее время "вербовщики" стали особенно "активными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Информационный ресурс отметил, что рейды по общественным местам и фильтрационные мероприятия на блокпостах проходят ежедневно. Очередная такая "облава" произошла в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя.

Особое внимание враг уделяет молодым мужчинам. Так, представители оккупационной "власти" спрашивают людей об их деятельности, месте работы и отношении к так называемой "специальной военной операции". В случае, если мужчинам не удается избежать рекрутеров, они вынуждены выслушивать лекцию о патриотизме и преимуществах службы в армии РФ.

"И не единственными пропагандистскими лозунгами. Российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС добавили, что недавно было опубликовано исследование по продолжительности завербованных российских военных. И контрактники, которые попадают на фронт в связи с подписанием соответствующего документа в тюрьме, живут не более восьми месяцев.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий избегать риска быть мобилизованными в армию РФ.