На оккупированных территориях Украины принудительно мобилизуют мигрантов из Азии, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины полицейские оказывают давление на мигрантов из Центральной Азии и заставляют их заключать контракты с армией РФ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, Кремль завозил на временно оккупированные территории мигрантов как дешевую рабочую силу для строительства уничтоженных агрессором домов. Однако сейчас из-за кризиса строительная отрасль в РФ останавливается, а мигрантам предлагают идти в ряды вражеской армии.

"Официально мигрантов вызывают на допросы, где предлагают заключить контракт и обещают, что служить они будут во второй линии. Однако фактически после этого их отправляют на полигоны, расположенные вдоль линии боевого соприкосновения, а после отправляют в мясные штурмы", - говорится в сообщении.