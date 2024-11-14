На оккупированных территориях Украины принудительно мобилизуют мигрантов из Азии, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины полицейские оказывают давление на мигрантов из Центральной Азии и заставляют их заключать контракты с армией РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, Кремль завозил на временно оккупированные территории мигрантов как дешевую рабочую силу для строительства уничтоженных агрессором домов. Однако сейчас из-за кризиса строительная отрасль в РФ останавливается, а мигрантам предлагают идти в ряды вражеской армии.
"Официально мигрантов вызывают на допросы, где предлагают заключить контракт и обещают, что служить они будут во второй линии. Однако фактически после этого их отправляют на полигоны, расположенные вдоль линии боевого соприкосновения, а после отправляют в мясные штурмы", - говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированных территориях
На оккупированных территориях Украины российские захватчики прекратили выплаты зарплат железнодорожникам. При этом оккупанты превратили депо в ремонтные базы поврежденной техники.
Также на оккупированных территориях усиливается кризис в строительной отрасли. Он наблюдается и в Российской Федерации.
А во временно оккупированных районах Херсонской области, россияне отбирают у фермеров не только зерно, но и овощи.
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