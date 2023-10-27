РФ понесла значительные потери, - в Белом доме оценили ситуацию в Авдеевке

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил ситуацию в Авдеевке и рассказал, что Российская Федерация понесла значительные потери при попытке наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Представитель Белого дома отметил, что с 11 октября Россия потеряла по меньшей мере 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на батальон. Однако, по его словам, вопреки значительным потерям в ближайшее время сохраняется возможность новых наступлений со стороны РФ в этом районе.

"Мы ожидаем новых атак со стороны России. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что РФ до сих пор сохраняет определенный наступательный потенциал и, не исключено, сможет достичь определенных тактических достижений в ближайшие месяцы", - заявил Кирби.

Коородинатор по нацбезопасности Белого дома рассказал, что российское командование не жалеет жизни собственных военных ради результата и отметил Вооруженные Силы Украины, которые "смогли удержаться и держат оборону" в районах Авдеевки, Лимана и Купянска.

"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", - добавил он.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, россияне в октябре существенно активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Противник активно обстреливает город и соседние населенные пункты. Как ранее отмечал начальник Авдеевской МВА, это наступление – самое масштабное с 2014 года.

Отметим, что захватчики до сих пор продолжают массированные обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ. При этом для штурмов они используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас – читайте в материале РБК-Украина. .