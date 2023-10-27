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РФ зазнала значних втрат, - у Білому домі оцінили ситуацію в Авдіївці

П'ятниця 27 жовтня 2023 01:33
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РФ зазнала значних втрат, - у Білому домі оцінили ситуацію в Авдіївці Фото: координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі оцінив ситуацію в Авдіївці та розповів, що Російська Федерація зазнала значних втрат під час спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Представник Білого дому зазначив, що з 11 жовтня Росія втратила щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. Однак, з його слів, попри значні втрати впродовж найближчого часу зберігається можливість нових наступів з боку РФ у цьому районі.

"Ми очікуємо нових атак з боку Росії. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що РФ досі зберігає певний наступальний потенціал і, не виключено, зможе досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців", - заявив Кірбі.

Коородинатор з нацбезпеки Білого дому розповів, що російське командування не шкодує життя власних військових задля результату і відзначив Збройні Сили України, які "змогли втриматись і тримають оборону" в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська.

"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", - додав він.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни в жовтні суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.

Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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