Нидерланды могут депортировать сбежавших от мобилизации россиян: что известно

Сегодня, 29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что бежавшие в Нидерланды россияне из-за российской мобилизации больше не имеют права "автоматически оставаться в стране".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.NL.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND), рассматривающая дела россиян, теперь имеет право отклонять заявления о предоставлении им убежища, на тех же условиях, что и гражданам других государств.

Напомним, три месяца назад Ван дер Бург заявил, что сбежавшим от мобилизации российским гражданам в любом случае разрешат остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование российских уклонистов.

Однако сейчас, по словам госсекретаря, ситуация совсем другая, ведь сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз объявил о завершении мобилизации в России.

В стране еще принимают решение по поводу россиян-призывников, которые дезертировали или отказались от службы в российской армии. По словам Ван дер Бурга, они все еще могут остаться в стране.