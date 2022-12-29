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Нидерланды могут депортировать сбежавших от мобилизации россиян: что известно

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Нидерланды, Четверг 29 декабря 2022 18:23
Нидерланды могут депортировать сбежавших от мобилизации россиян: что известно Фото: госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург (vvd.nl)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что бежавшие в Нидерланды россияне из-за российской мобилизации больше не имеют права "автоматически оставаться в стране".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.NL.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND), рассматривающая дела россиян, теперь имеет право отклонять заявления о предоставлении им убежища, на тех же условиях, что и гражданам других государств.

Напомним, три месяца назад Ван дер Бург заявил, что сбежавшим от мобилизации российским гражданам в любом случае разрешат остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование российских уклонистов.

Однако сейчас, по словам госсекретаря, ситуация совсем другая, ведь сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз объявил о завершении мобилизации в России.

В стране еще принимают решение по поводу россиян-призывников, которые дезертировали или отказались от службы в российской армии. По словам Ван дер Бурга, они все еще могут остаться в стране.

"Это связано с тем, что не хватает актуальной, однозначной и достоверной информации о том, насколько призывники в России были (принудительно - ред.) задействованы в войне против Украины", – пояснил госсекретарь.

Напомним, по данным Генштаба Украины, в российской армии значительно увеличивается количество дезертиров.

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