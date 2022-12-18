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Забирают уже и коммунальщиков. Россия усилила мобилизацию на Донбассе

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Донбасс, Воскресенье 18 декабря 2022 18:47
Забирают уже и коммунальщиков. Россия усилила мобилизацию на Донбассе Фото: Мобилизация в России, не прекращается – призывают коммунальщиков на Донбассе (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях Донбасса не прекращаются, а усиливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе сообщают, что с 5 декабря текущего года российские военные комиссариаты на территории оккупированной Луганской области разослали всем предприятиям региона карточки учета для продления мобилизационных мероприятий.

Схожую ситуацию отмечают также на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизовать начали работников коммунальных предприятий.

Напомним, главное управление разведки МО Украины перехватило разговор в котором военнослужащий российской армии рассказывает о потерях и советует знакомым "косить" от армии, чтобы не попасть в Украину.

Ранее мы писали, что россияне усиливают мобилизацию в ОРДО и продолжают обстрелы позиций ВСУ.

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