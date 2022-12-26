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Войска РФ проводят скрытую мобилизацию в Геническе, - Хлань

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Понедельник 26 декабря 2022 19:43
Войска РФ проводят скрытую мобилизацию в Геническе, - Хлань Фото: российские военные проводят скрытую мобилизацию в Геническе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные фактически начали скрытую мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали "центром" области, фактически проходит скрытая мобилизация", - заявил Хлань.

По его словам, среди коллаборантов набрали желающих служить в так называемой "полиции", пообещав хорошие зарплаты и условия за охрану города. Однако мобилизованных людей отправляют дежурить на блокпостах и сопровождать колонны российской техники.

"Такую колонну, которая двигалась в Олешки, накрыли украинские военные, и "полицейских" вместе с ней", - добавил депутат областного совета.

Ранее мы писали, что в Геническом районе Херсонской области российские военные совместно с коллаборантами захватили скважины Стрелкового газового месторождения.

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