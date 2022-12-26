Войска РФ проводят скрытую мобилизацию в Геническе, - Хлань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали "центром" области, фактически проходит скрытая мобилизация", - заявил Хлань.

По его словам, среди коллаборантов набрали желающих служить в так называемой "полиции", пообещав хорошие зарплаты и условия за охрану города. Однако мобилизованных людей отправляют дежурить на блокпостах и сопровождать колонны российской техники.

"Такую колонну, которая двигалась в Олешки, накрыли украинские военные, и "полицейских" вместе с ней", - добавил депутат областного совета.