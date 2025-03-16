ua en ru
Вс, 16 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В РФ заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области (перехват)

Россия, Воскресенье 16 марта 2025 20:57
UA EN RU
В РФ заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области (перехват) Фото: россиянка заявила о потерях кадыровцев после атаки ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По словам женщины, которая рассказывала о происшествии, среди пострадавших - много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.

"Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой потерей крови", - сообщает она.

Также женщина рассказывает, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.

"Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", - говорит она.

Заметим, что во время полномасштабной войны Украина неоднократно успешно наносила удары по стратегическим объектам врага, в том же числе нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и не только.

Например, не так давно украинские дроны поразили газокомпрессорные станции и склад ракет к С-300/С-400.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Стоит отметить, что это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война России против Украины Оккупанты
NEWS
В США сказали, когда может состояться разговор Трампа с Путиным
В США сказали, когда может состояться разговор Трампа с Путиным
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория