В РФ заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области (перехват)
Украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По словам женщины, которая рассказывала о происшествии, среди пострадавших - много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.
"Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой потерей крови", - сообщает она.
Также женщина рассказывает, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.
"Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", - говорит она.
Заметим, что во время полномасштабной войны Украина неоднократно успешно наносила удары по стратегическим объектам врага, в том же числе нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и не только.
Например, не так давно украинские дроны поразили газокомпрессорные станции и склад ракет к С-300/С-400.
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Стоит отметить, что это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет.
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