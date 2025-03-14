Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет в России, - источники

Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) на днях атаковали Тамбовскую, Саратовскую и Белгородскую область Российской Федерации (РФ). Поражены газокомпрессорные станции и склад ракет к С-300/С-400.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Тамбовская и Саратовская область

Дальнобойные беспилотники поразили две газокомпрессорные станции - "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской.

На видео видно попадание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Белгородская область

Дроны атаковали полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка, Белгородская область.

После попадания началась активная детонация боеприпасов.

"СБУ провела еще одну успешную спецоперацию на территории врага, которая нанесла существенный ущерб бюджету России, уменьшила возможности финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии", - рассказал источник.

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Украина наносит удары по стратегическим объектам на территории России, в частности нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), складах боеприпасов и не только. Атаки, в основном осуществленные беспилотниками, имеют целью ослабить российскую военную машину, усложнить обеспечение фронта топливом и боеприпасами, а также создать напряжение внутри России.

Недавно украинские дроны атаковали Московский НПЗ.